Seahawks y Rams se enfrentan de nuevo, ahora con el pase al Súper Bowl

Los Seattle Seahawks y los Los Angeles Rams se verán las caras este domingo 25 de enero en el Lumen Field para disputar el Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC). Este enfrentamiento marcará el tercer duelo de la temporada entre ambos rivales de la división Oeste, con el objetivo de definir al representante de la NFC en el Súper Bowl LX.

Durante la presente campaña, ambos equipos dividieron honores, ganando cada uno en su respectivo estadio.

El historial general entre estas dos franquicias favorece ligeramente al equipo de Seattle. En temporada regular, los Seahawks acumulan 29 victorias, mientras que los Rams registran 26 triunfos.

Sin embargo, la estadística se invierte al analizar los enfrentamientos directos en postemporada. A pesar del dominio global de Seattle, las únicas dos ocasiones previas en las que se han encontrado en los Playoffs, el resultado ha sido favorable para el equipo californiano.

Ambos equipos llegan tras superar la Ronda Divisional el pasado fin de semana. Seattle Seahawks avanzó tras una victoria de 41-6 sobre los San Francisco 49ers, destacando la actuación de Kenneth Walker III con tres anotaciones terrestres y una defensiva que forzó tres balones sueltos.

Los Angeles Rams clasificó tras derrotar a los Chicago Bears 20-17 en tiempo extra, gracias a un gol de campo de 42 yardas de Harrison Mevis tras una intercepción del safety Kam Curl.