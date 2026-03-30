Selección de Francia expone fallos defensivos de Colombia

Con un doblete de Desiré Doué y un tanto de Marcus Thuram, Francia venció 3-1 a Colombia en el último partido de fogueo de ambas selecciones antes de la concentración previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Doué, una de las novedades del conjunto galo que renovó por completo la alineación con la que venció el jueves 2-1 a Brasil, marcó sus primeros goles con los bicampeones mundiales a los 29 y 56 minutos.

Thuram anotó a los 41 y firmó la asistencia en el tercer tanto de los Bleus.

Jaminton Campaz firmó el descuento de los cafeteros a 13 minutos del final.

Colombia incluyó dos cambios respecto a la formación que cayó 2-1 el jueves ante Croacia, pero repitió los errores de la derrota encajada en Orlando que había interrumpido una racha de nueve presentaciones sin perder.

Álvaro Montero reemplazó a Camilo Vargas en el arco de la Tricolor, mientras Juan David Cabal tomó el lugar de Jhon Lucumí en la zaga.

A pesar de las modificaciones introducidas por el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, se repitieron los fallos defensivos y aumentaron las dudas antes de encarar su participación en el Grupo K de la Copa del Mundo, donde se enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre la República Democrática del Congo y Jamaica.

“Enfrentamos a dos grandes rivales, que nos sometieron por la calidad que tienen”, reconoció Luis Díaz. “Hay que tratar de corregir los errores y quedarnos con lo positivo”.

Francia — que se medirá en el Grupo I de la cita mundialista con Senegal, Noruega y el ganador de la repesca entre Irak y Bolivia — dominó el trámite con el despliegue de N’Golo Kanté, en el día de su 35to. cumpleaños, y el talento de Cherki, que creó peligro en las inmediaciones del área.

“La cohesión del equipo es excelente. Tenemos un grupo joven que se lleva muy bien y un entrenador que nos entiende a la perfección. Estamos ansiosos por que llegue junio”, afirmó Cherki.

“Fueron dos partidos muy exigentes. Francia nos superó con una muestra de categoría”, analizó Lorenzo. “Estoy triste por la derrota, pero nos deja mucho aprendizaje”.