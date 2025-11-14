Selección de Futsal de Panamá ultima preparación para Mundial

La Selección Femenina de Futsal se encuentar en la parte final de su preparación con miras al Campeonato Mundial que se realizará en Manila, Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

El equipo panameño, dirigido por la exseleccionada nacional Amarelis De Mera, que se encuentra concentrada en un hotel de la localidad, ha entrenado toda esta semana en el Yappy Park de 9:30 de la mañana a 12 mediodía. También entrenará el sábado 15 y domingo 16.

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el equipo estará viajando el lunes 17 de noviembre en horas de la noche a la ciudad de Manila, lugar donde finalizará su preparación de cara al debut en el torneo frente a Italia, el domingo 23 de noviembre.

Seguido, se estará midiendo el miércoles 26, a Irán. Para después concluir su fase de grupos el sábado 29 frente a Brasil.

Panamá logró su boleto a esta cita después de haber vencido a Costa Rica 3-1, en las semifinales del Premundial de Concacaf, el pasado 4 de mayo.

Ya en la gran final, el elenco panameño cayó 8-2 ante Canadá, quedándose así con el segundo lugar del certamen.

La selección es la siguiente:

Porteras: Nadia Ducreux y Mariam Sanjur.

Cierres: Estefanía Salas, Ariadna Abadía, Caroline Milord, María Montenegro y Maryorie Pérez.

Alas: Kenia Rangel, Maritza Escartín, Gloria Sáenz, Laurie Batista y Elibeth Vásquez.

Pivotes: Erika Hernández y Arianys Arguelles.