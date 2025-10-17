Selección mundialista Sub-17 tendrá su campamento en Emiratos Árabes Unidos

La Selección mundialista de Sub-17 de Fútbol de Panamá tendrá un campamento de preparación en Emiratos Árabes Unidos previo a su participación en la máxima cita de la categoría en Catar.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), informó que el equipo viajará este lunes 20 de octubre rumbo a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde enfrentará a tres selecciones juveniles, que también están clasificados al Mundial de Catar.

Los partidos de preparación para Panamá se jugarán el viernes 24 de octubre ante la Selección Sub-17 de Burkina Faso, el domingo 26 frente a la Sub-17 de Uganda y el jueves 30 de octubre frente a la Sub-17 de Indonesia.

Luego de los tres partidos de preparación, el equipo estará viajando el próximo sábado 1 de noviembre rumbo a Catar para instalarse en territorio mundialista para afinar la última parte de su preparación.

Panamá estará debutando en el Mundial Sub-17 el próximo miércoles 5 de noviembre en acción del Grupo J cuando se enfrente a la Sub-17 de Irlanda, en la cancha 3 del Aspire Zone.

Su segundo encuentro será el sábado 8 de noviembre frente a la Sub-17 de Paraguay, en la cancha 4 del Aspire Zone.

Y cerrando la fase de grupos, Panamá jugará el martes 11 de noviembre frente a la Sub-17 de Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone.

Todos los partidos de la fase de grupos se jugarán en las canchas del Aspire Zone, en Doha, Catar.