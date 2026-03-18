Shohei Ohtani volverá al montículo hoy

Shohei Ohtani tiene previsto realizar su primera aparición como lanzador hoy miércoles con los Dodgers de Los Ángeles en el encuentro de exhibición ante los Gigantes de San Francisco.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, también indicó que Ohtani será el bateador designado en el juego del viernes contra los Padres de San Diego, mientras la estrella japonesa de doble función trabaja para estar listo para el día inaugural el 26 de marzo.