Sin Messi ni CR7 nominados, hoy se revelan premios ‘The Best’

Los Premios FIFA The Best 2025 destacan un cambio generacional sin el argentino Lionel Messi ni el portugués cristiano Ronaldo, revelando nuevos talentos en el fútbol mundial.

Los ganadores de The Best FIFA Football Awards 2025 se revelarán hoy martes en una ceremonia especial en Doha, Qatar en la que para esta edición no fueron nominados los astros, Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo.

La ceremonia que se transmitirá a partir de las 12 mediodía (hora de Panamá), es la gala y el reconocimiento más importante que otorga la FIFA a los mejores jugadores, entrenadores y porteros del planeta en el año.

En vísperas de la Copa Intercontinental Catar 2025 que disputarán el París Saint-Germain y el CR Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali, se anunciarán los mejores jugadores y entrenadores de 2025 en la cena de gala de la FIFA en el Katara Hall, ubicado en el complejo del hotel Fairmont de Doha.

Los ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.

Entre los favoritos para llevarse el galardón al Mejor Jugador del Año se encuentran Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro, junto a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, y Harry Kane, quienes dominaron las competiciones europeas con actuaciones destacadas.