Sporting San Miguelito no pudo avanzar en Copa de Campeones

El conjunto del Sporting San Miguelito no pudo avanzar a la fase de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf en su llave ante Los Angeles Galaxy.

El club panameño quedó empate en el marcador global ante el Galaxy 1-1, pero el conjunto estadounidense fue el que avanzó por el gol de visitante que anotó en el partido de ida celebrado el pasado jueves 19 de febrero en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, en el que el partido quedó empate 1-1.

En el encuentro de vuelta, realizado la noche del miércoles, el Sporting no pudo marcar el gol que le hubiera dado la clasificación. No obstante, el equipo panameño tuvo una aceptable labor.

Ahora el club panameño retomará su participación en el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en el que ocupa, con un juego menos, la tercera posición de la Conferencia Este con ocho puntos.