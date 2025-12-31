Deportes - 31/12/25 - 12:00 AM
Stefon Diggs enfrenta cargos de estrangulamiento
La estrella receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs, enfrenta cargos de estrangulamiento y otros cargos criminales en relación con un incidente con una disputa con su exchef privada que ocurrió a principios de este mes, según informó la policía.
La noticia de los cargos surgió después de una audiencia judicial en Dedham, Massachusetts.
Diggs está acusado de estrangulamiento o asfixia (delito grave) y de agresión y lesiones (delito menor).