La estrella receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs, enfrenta cargos de estrangulamiento y otros cargos criminales en relación con un incidente con una disputa con su exchef privada que ocurrió a principios de este mes, según informó la policía.

La noticia de los cargos surgió después de una audiencia judicial en Dedham, Massachusetts.

Diggs está acusado de estrangulamiento o asfixia (delito grave) y de agresión y lesiones (delito menor).