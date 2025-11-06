Sub-17 de Panamá buscará recuperarse ante Paraguay

Panamá tendrá que recuperarse rápidamente de la derrota sufrida en su debut del Mundial Sub-17 de Fútbol que se disputa en Catar.

El equipo panameño, dirigido por Leonardo Pipino, cayó 4-1 ante Irlanda en partido correspondiente al grupo J de la competencia.

El próximo partido de Panamá será este sábado 8 de noviembre cuando enfrente a Paraguay a las 10:15 de la mañana (hora de Panamá).

Será importante para Panamá sumar puntos en este partido con miras a una posible clasificación a la siguiente fase.

En la fase de grupos del Mundial Sub-17, clasificarán a la segunda etapa del torneo los ganadores y los segundos lugares de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros lugares, teniendo un total de 32 oncenos.

El conjunto americano fue muy inferior en el primer tiempo, incapaz de crear ocasiones y concediendo muchas en área propia. En el minuto 17, el irlandés Jaden Umeh, uno de los mejores del partido, entró sin oposición hasta el área pequeña en un saque de esquina y cabeceó a la red para marcar el 1-0.

Continuaba teniendo problemas a balón parado Panamá, que salvó sobre la línea otro remate de cabeza de los británicos. Casi acto seguido, Irlanda construyó una nueva jugada para que Kian McMahon-Brown marcase el 2-0 en el minuto 35.

Panamá trato de amenazar la portería irlandesa, pero dejaba muchos espacios a la contra. Otro centro lateral desde el flanco izquierdo acabó en la cabeza de Michael Noonan, que sólo tuvo que empujar el balón, 3-0 (min.58).

Sólo tres minutos después, un saque de esquina a favor de los panameños se convirtió en una contra irlandesa que, de nuevo, aprovecharon la permisividad de la defensa para materializar el 4-0 (Max Kovalevskis; min.61).

Pudo maquillar el resultado Panamá a diez minutos del final después de una excelente acción individual de Abraham Salinas y en otra de Josef Pacheco con disparo cruzado, pero a ambos les faltó precisión. Sí lo hizo Moisés Richards, que marcó el gol de la honra para 'Los Canaleros' en el minuto 89.