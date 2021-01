Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs disputarán el Súper Bowl LV

Los Tampa Bay Buccaneers, de la mano del histórico Tom Brady, y los Chiefs de Kansas City, encabezados por la figura del presente de la NFL, disputarán el próximo 7 de febrero el Súper Bowl LV en el Raymond James Estadium, de Tampa (Florida), el campo de sus rivales, luego de ganar los campeonatos de sus respectivas conferencias.

El primero en acceder a la gran cita del fútbol americano fueron los Buccaneers, que vencieron en la final de la Conferencia Nacional 31-26 a los Green Bay Packers, con una estelar presentación del mariscal de campto Tom Brady.

Brady, de 43 años, había disputado anteriormente nueve ediciones del Súper Bowl con los Patriots de Nueva Inglaterra.

