Tchoauméni: ‘No empezamos bien, pero seguimos con confianza’

Por: Madrid EFE -

Aurélien Tchoauméni, centrocampista francés del Real Madrid, reconoció que no empezaron bien el partido ante el Benfica, en la vuelta de la ronda de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, pero la remontada en el Santiago Bernabéu aseguró que les mantiene la "confianza".

"No hemos empezado muy bien el partido pero seguimos con confianza, sabiendo que vamos a marcar goles. Hicimos las cosas un poco mejor luego y los jóvenes que han entrado en el partido del Castilla lo han hecho muy bien. Seguimos adelante", valoró.

"Tenemos que ajustar un poquito como defendemos y entrar mejor en el partido, pero lo más importante es que al final hemos ganado", añadió en Movistar+.

Tchouaméni marcó el primer tanto del partido y, como en la ida, fue nombrado mejor jugador del partido. "En el calentamiento he metido muchos goles y dijimos que hoy era mi día. Muy contento por ayudar con gol al equipo. El míster me empuja un poquito para ayudarme a marcar goles. Tengo que seguir así".

Por último, no eligió rival entre Manchester City y Sporting de Portugal, y celebró el tanto del triunfo de Vinícius Junior tras el capítulo que vivió el brasileño en la eliminatoria: "Es nuestro Vinícius".

Por su parte, Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, puso en valor la clasificación y un nuevo triunfo ante el Benfica, el segundo en la eliminatoria, con las bajas que sufría.

"Sin Mbappé, Bellingham, Militao y Rodrygo, con estas bajas de jugadores importantísimos, es importante ganar el partido de hoy y pasar la eliminatoria venciendo los dos encuentros. Refuerza mucho al grupo", destacó.

