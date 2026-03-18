Deportes - 18/3/26 - 12:00 AM

Termina la aventura del equipo noruego Bodø/Glimt

Por: Francia critica.pa@epasa.com -

Bodø/Glimt cautivó al mundo del fútbol con una improbable racha de victorias.

Tras vencer al Man City y al Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas de la fase de liga para colarse en la ronda de repechaje, el equipo más septentrional que ha jugado en la Champions derrotó al Inter de Milán —subcampeón de la temporada pasada— tanto en casa como fuera para avanzar a los octavos.

Ganar 3-0 la semana pasada en su estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 espectadores, no resultó suficiente ante el Sporting, que dominó de principio a fin en el partido de vuelta y anotó por medio de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves y el colombiano Luis Suárez para llevar el encuentro a la prórroga.

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