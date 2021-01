Tomateros, del panameño Alberto Baldonado, buscan irse arriba en final de México

Los Tomateros de Culiacán, equipo en el que milita el panameño Alberto Baldonado, buscará hoy tomar la delantera en la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico ante los Naranjeros de Hermosillo.

NO DEJES DE LEER: Conor McGregor pierde por nocaut

Publicidad

El equipo de Baldonado igualó la serie la noche del sábado con un triunfo de 6-1. En este partido, Baldonado trabajó la novena entrada, aunque no hubo situación de salvamento. No obstante, lució bien, solo permitiendo un hit, no dio base por bola y ponchó a los otros tres bateadores que enfrentó. Realizó 17 pitcheos, de los cuales 13 fueron strikes.