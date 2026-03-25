Deportes - 25/3/26 - 12:00 AM

Umecit venció 1-0 a Herrera FC en cierre de la jornada 10 de la LPF

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El conjunto de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (Umecit) venció 1-0 al de Herrera FC en el cierre de la jornada N.°10 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

En partido que tuvo como sede el COS Sports Plaza, Umecit logró el gol del triunfo alos 79’ minutos cuando Jesús Araya anotó de cabeza.

Con el triunfo, Umecit sumó un total de 15 puntos para ubicarse en la tercera posición de la Conferencia Este solo por detrás de Plaza Amador y Alianza, que tienen 17 unidades.

Después de la Umecit siguen Tauro FC (14), Sporting San Miguelito (14) y Árabe Unido de Colón (13).

En la conferencia Oeste, el líder es Veraguas United con 15 puntos y es escoltado por Unión Coclé, que tiene la misma cantidad de puntos pero menor diferencia de goles.

Después siguen el CAI (14), Club Deportivo Universitario (8), San Francisco FC (7) y Herrera FC (7).

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