Deportes - 30/3/26 - 12:00 AM

Un año podría enfrentar jugador que dio batazo

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Un año como mínimo podría enfrentar el jugador de Veraguas que agredió con un bate al pelotero santeño Yeison Austin durante la riña tumultuaria que se dio durante el juego entre Los Santos y Veraguas del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

El partido tuvo como sede el Estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de la ciudad de Las Tablas.

El cuadro de sanciones del Reglamento del Torneo Nacional de Béisbol Mayor incluye sanciones cuando se dan agresiones con objetos contundentes y la misma es de un año.

No obstante, este castigo puede aumentar si las lesiones son graves o dejan secuelas.

En el vídeo que circula en redes sociales se observa al jugador veragüense Juan Aizprúa golpeando con un bate al santeño Yeison Austin.

Austin fue trasladado al Hospital Gustavo Nelson Collado por traumatismo craneoencefálico y pronóstico reservado, producto de una agresión directa en la cabeza con un objeto contundente (bate).

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El caso ha trascendido de lo deportivo al ministerio Público, en el que se presentó una denuncia por la agresión.

Por parte del pelotero Aizprúa, su abogado Mario Luis Delgado, argumentó que su defendido ha sido acusado injustamente, ya que el batazo golpeó accidentalmente a su compañero Javier Reina, provocándole una fractura en su brazo derecho.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) ha resuelto por el momento, tal como lo estable su reglamento, suspender por dos partidos a varios jugadores y técnicos de los dos equipos.

Por Los Santos, fueron suspendidos José Gómez e Ismael Velasco, mientras que por Veraguas fueron sancionados Abdiel Ramos (director) y los jugadores Erick Murdok, Ricardo Corcho, Alfredo Aldarete y Juan Aizprúa.

“ndependiente de estas sanciones, la Comisión Técnica de la Fedebeis se encuentra en el plazo de 48 horas para dictaminar un fallo final en relación a este bochornoso incidente.

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