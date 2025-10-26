Vinicius hizo su 'Chiqui Show' al ser sustituido en el Clásico Español

El brasileño Vinícius Junior fue sustituido en el minuto 73 del clásico y se encargó de dejar claro su enfado. Aspavientos, gestos y palabras hacia su entrenador, Xabi Alonso, para mostrarle su descontento con el cambio. Ni se miraron cuando ‘Vini’ salió del terreno de juego y el brasileño se fue directamente al vestuario.

Sebas Parrilla, segundo entrenador del Real Madrid, quiso tranquilizarle cuando parecía dirigirse al banquillo para ver con sus compañeros el final del partido, pero Vinícius acabó yéndose al vestuario, aunque volvió al banquillo minutos después.



Por el camino, fue Rodrygo, quien entró en su lugar, el que le tendió la mano a su compatriota, quien, sin mucho interés, le chocó la mano mientras no dejaba de mostrar su enfado por el cambio.



Un Vinícius que dejó el clásico tras firmar un partido con protagonismo ofensivo. En regates, cinco de seis completados, y dejando el sello del inicio del 2-1 del Real Madrid, en el que el brasileño dejó atrás a Koundé para ganar ventaja, sirvió el balón a Militao y este asistió a Bellingham para el gol.

Sin embargo, esto no le valió para completar el encuentro y Xabi, en la segunda ronda de cambios, optó por sustituirle y en su lugar entró un Rodrygo fresco, con la orden de involucrarse también en una tarea defensiva que ‘Vini’ no cumplió a rajatabla, como demostraron los gestos de Huijsen y Arda Güler en el minuto 60 pidiéndole que bajara a defender.



Una relación Vinícius-Xabi que se tensa de nuevo, después de que en el inicio de temporada el brasileño fuera suplente en dos de los cinco primeros partidos, estreno en Liga de Campeones incluído.