Vinícius vuelve a entrenar con Brasil

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, volvió ayer domingo a ejercitarse con el resto de sus compañeros de la selección brasileña en Orlando, después de perderse la sesión del sábado por precaución tras sentir unas molestias musculares.

El seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, pudo contar ayer con todos sus futbolistas con vistas al partido amistoso de mañana contra Croacia, en el que intentarán olvidar la derrota del jueves frente a Francia (1-2) y afinar la preparación para el Mundial.