Xavi: "Sigo viendo a un Real Madrid muy fuerte"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, consideró que su equipo no es favorito para ganar LaLiga Santander, sino "candidato", a pesar de los cinco puntos de ventaja que goza sobre el Real Madrid, al que continúa viendo como un rival "muy fuerte".

En la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla de este domingo, el técnico egarense se mostró satisfecho con el nivel que ha mostrado su equipo en la primera vuelta, donde ha sumado 50 puntos.

"No me siento favorito, me siento un candidato a ganar LaLiga, y es uno de los objetivos. Competimos contra el vigente campeón de Liga y de Champions. Nos costará mucho pelear por ganarle títulos a un Real Madrid muy fuerte. LaLiga la tendremos que pelear seguro hasta la última o penúltima jornada", afirmó.

Pese al liderato en LaLiga y haber llegado a los 50 puntos, Xavi no cree que la "euforia" por los buenos resultados pueda afectar a su equipo, ya que todavía no ha conseguido grandes títulos, aunque destacó el "buen ambiente" y el espíritu de "familia" que se respira en el vestuario.

