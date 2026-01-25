Sucesos - 25/1/26 - 11:07 AM

Doble tragedia vial en menos de 24 horas

Se informó que la víctima era un joven conocido en el sector porque se dedicaba a la venta informal de productos.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Eligio Eloy Sire Rodríguez, de 25 años, murió luego de ser atropellado en la Autopista Arraiján-La Chorrera, a la altura de El Tecal, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, en dirección al interior del país.

Se informó que la víctima era un joven conocido en el sector porque se dedicaba a la venta informal de productos. Lamentablemente, fue atropellado a eso de las 00:05 de la madrugada de ayer por un conductor irresponsable de un vehículo de color azul oscuro que se dio a la fuga tras verse involucrado en el fatal accidente.

A la escena se presentaron paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencia, pero a eso de las 2:50 a.m. dictaminaron la muerte de Sire en el lugar.

El hecho ha consternado a los residentes de Arraiján, a quienes les preocupa el manejo desordenado en esta vía rápida que de por sí ya es peligrosa.

En tanto, un hombre no identificado murió alrededor de las 10:35 p.m. de ayer luego de ser atropellado en la vía Panamericana, a la altura de La Mesa, ubicada en el corregimiento de San Martín, en Pacora.

En este hecho de tránsito está involucrado el conductor de un pick-up, el cual quedó a órdenes de las autoridades para deslindar responsabilidades.

