Riña en Arraiján deja un muerto por heridas de arma blanca

Un hombre acuchillado durante una riña registrada en horas de la noche del viernes en el sector de Cáceres de Arraiján falleció horas después de ser ingresado al cuarto de urgencias de la policlínica ‘Dr. Blas Gómez Chetro de la Caja de Seguro Social (CSS).

Las unidades policiales, informó la subcomisionada Keila Martínez, de la zona de policía de Arraiján, fueron alertadas de la riña, aunque al llegar al sitio no había personas.

Posteriormente, los galenos del cuarto de urgencia de la policlínica de la CSS informaron de la muerte de un hombre que había ingresado con heridas de arma blanca en el cuerpo.

Horas después se presentó a la estación de policía de Arraiján un hombre, confesando haber cometido el asesinato y alegando haber actuado en defensa propia, al ser víctima de agresión.