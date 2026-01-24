Fallece Agustín Clément, ícono del teatro panameño

El teatro panameño despide al actor, productor y director teatral, Agustín Clément, quien murió este viernes a sus 53 años.

El legado de Clément dejó una huella profunda en las artes escénicas del país. A lo largo de su trayectoria de más de tres décadas fue multipremiado con más de 20 galardones en los Premios Escena, reconocimiento a su talento, disciplina y pasión por el teatro.

La trayectoria artística de Clément comenzó a mediados de los años 1990. Participado en más de una cincuentena de producciones teatrales.

En 2001 fue parte del reparto de la primera telenovela realizada en Panamá, Linda Labé, emitida en el canal TVN. En dicha producción interpretó al protagónico Álvaro Conte.

También ha participado en otras producciones televisivas como la miniserie histórica El Caudillo; Con ardientes Fulgores de Gloria, junto a Anneth Clement; y la telenovela Lágrimas de Diamantes.

El actor fue un defensor de los derechos humanos, especialmente de la igualdad y diversidad. En 2010, Agustín hizo historia al unirse civilmente con su pareja mediante un Pacte Civil de Solidarité (PACS) en el Consulado de Francia en Panamá, convirtiéndose en el primer hombre en Panamá en casarse civilmente con otro hombre, un acto profundamente simbólico en un país donde aún se negaban derechos fundamentales.

Figuras lamentan su fallecimiento

La actriz y cantante Ingrid De Ycaza recordó que desde niña conoció a Clément; su abuelo fue su profesor de teatro y uno de sus mentores.

"Hasta el cielo, Agus, que tengas un viaje lleno de paz. Fue un placer tenerte a mi lado esta última temporada a la que le diste ese toque de misterio y el humor dark que tanto te caracterizaba, y ya me hará falta compartirte las orejitas que se pegaban en la bandeja y nos costaba sacar rápido antes de volver de los comerciales!", expresó Ingrid De Ycaza.

En tanto, la comediante One Two resaltó la gran personalidad del actor, con quien trabajó.

"Con el corazón pesado recibo la noticia esta noche de la lamentable partida de Agustín Clement. ¿Con quién compartí en la reciente temporada de Yo Me Llamo? Agustín era controversial y de una pasión envidiable por las cosas que hacía a nivel profesional, un hombre que defendía sus ideales con la misma fuerza con la que amaba el teatro", expresó.