Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Reguesero asegura que su hijo era estudiante becado y promesa del fútbol panameño.

 

El reguesero panameño Jr. Ranks salió al paso de versiones oficiales y desmintió públicamente a las autoridades, luego de que se intentara vincular la muerte de su hijo de 13 años con pandillas o crimen organizado.

A través de un comunicado oficial, el artista urbano y su familia expresaron su dolor, rechazo e indignación ante declaraciones que, según señalan, revictimizan a un menor inocente.

“Es inaceptable que se pretenda desviar la atención hablando de pandillas cuando la realidad es una sola: nos arrebataron a un niño inocente”, señala el documento firmado por Juan Vargas (Jr. Ranks).

🧒 “No estaba en malos pasos”

En el comunicado, la familia fue enfática en aclarar que el menor no pertenecía a pandillas, ni estaba vinculado a actividades delictivas.

Según detalla Jr. Ranks, su hijo era estudiante becado y una promesa del fútbol, recién firmado por el Tauro FC, uno de los clubes más importantes del país.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:40 de la noche, cuando el adolescente compraba comida y se reunía con amigos para jugar videojuegos, a solo dos casas de su hogar.

🔫 Víctima colateral de un ataque

De acuerdo con el comunicado, el menor quedó atrapado en un ataque armado que no iba dirigido contra él, ocurrido en presencia de más de 15 personas, en su mayoría menores de edad, lo que —según la familia— evidencia un desprecio absoluto por la vida.

⚖️ Exigen respeto y una investigación seria

La familia de Jr. Ranks exigió responsabilidad en las comunicaciones públicas, respeto a la memoria del niño y una investigación objetiva y exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades reales.

“Pedimos empatía ante esta pérdida irreparable. La verdad debe prevalecer”, concluye el pronunciamiento.

