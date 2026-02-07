Detienen a conductor de busito por accidente que dejó a una mujer muerta

El Ministerio Público informó este sábado la detención del conductor de busito panel de la ruta Santa Rita-La Doña, que se accidentó el jueves y ocasionó la muerte de una pasajera.

Un conductor de transporte público quedó detenido provisionalmente a solicitud de la Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana.

El sujeto fue imputado por homicidio culposo agravado por el vuelco ocurrido el jueves 5 de febrero en la vía principal hacia Cabra, corregimiento de la 24 de Diciembre.

Según los informes preliminares, el conductor del busito perdió el control del volante por razones que se desconocen, chocó con un objeto fijo y luego se volcó en la orilla de la rotonda, en dirección a Tocumen, cerca de Fucer.

Los heridos salieron del colectivo como pudieron, antes de que llegaran a la escena los paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias. Luego de ser estabilizados, los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos. La persona que perdió el brazo tendrá que ser operada de urgencia. Se desconoce su condición.