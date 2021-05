Que si a Luis Enrique Martinelli, el Parlacen le reconoció que goza de inmunidad y hay un documento desde agosto del 2020 que lo certifica, la pregunta que salta es qué ha hecho la flamante Cancillería de Panamá frente a ese hecho.

Que no se sorprendan si "El Loco" y "El Tortugón" firman una carta preguntándole a "La Sombra" Caraballo, por qué no investigaron a los del PRD en el caso Odebrecht. ¡Xuxa!

Que un chusco pregunta qué hacían hace algunas semanas, "El Búho" y "Picuiro" por los lados de la Policía. ¿Visitaban a los "Arcángeles"?

Que "Cabeza Tibia" le recomendó al técnico Thomas Christianse que no se puede estar "hueviando" en la selección. Que no permita el relajo y cuando le digan al DT que andan "hueviando", el profe no piense que le están hablando de desayuno.

Que falleció ayer el periodista, profesor y amigo Carlos "Pepe" Collado. Un hombre preocupado siempre por el fútbol y que amaba a la Plaza Amador. ¡Nos quedamos con los buenos recuerdos...y el grito que le daban los de Crítica cuando lo veían en cualquier lugar: ¡Pepe, sal de la cancha!

Que San Francisco, Bella Vista y Juan Díaz están registrando un aumento de casos. ¡Ojo con el ojo!

Que ante las quejas de un rompeolas frente al puerto de crucero de Amador, el cual desaparece con la marea, la AMP despertó y dijo que han instalado boyas cardinales y balizas especiales para señalizar.

Que ayer hubo protestas contra la minería en diversos puntos del país.

Que le recomiendan a AAC pelarle el ojo a una aerolínea que hace poco entró al negocio. ¡Cuidao con una vaina!

Que en el Minsa un "Juanito Caminador" exclama que el que no se cuadra lo boto. ¿Qué dirán "Paquito" y Eyra de eso?

Que Pedro Sittón cuando vio la foto de los personajes que acudieron ayer el Tribunal Electoral para lo de las firmas para la Constituyente, exclamó que son una manada de pony electorales pidiendo un salto al vacío en un país donde al gobierno le falta carácter y autoridad; a la oposición liderazgo y visión. ¡Crisis democrática en ciernes!

Que el jefe del Comando Espacial de USA alega que los "chinos" son la principal "amenaza de ritmo" que enfrentan los gringos no solo en la Tierra sino también en el espacio. ¡Coño. Guerra de las Galaxias!

Que un nuevo estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica, destacado en la Revista Reason, no ha encontrado “evidencia de que la reapertura ordenada en Texas desde el 10 de marzo, haya afectado la tasa de nuevos casos de COVID-19 en el período de cinco semanas.

Que el MOP a a licitar una evaluación de las estructuras de 13 puentes vehiculares tipos modulares que hay en los distritos de Panamá y San Miguelito y que funcionan desde hace más de 20 años.

Que según la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, se han hecho aportes al Tesoro Nacional por más de $480 millones, tras 15 años de su creación.

Que el Tribunal Superior de Chiriquí admitió un Habeas Data para que el alcalde de Barú rinda un informe sobre gastos e ingresos en ese municipio. ¡Meto!

Que piden investigar a las grandes firmas y las declaratorias de Nulidad en las juntas de Conciliación, que se están haciendo después de dictar sentencia. ¿Cómo?