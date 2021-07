Que se acabó la huelga de la Estrella Azul tras completar la negociación de 138 cláusulas de la convención colectiva.

Que "Tortugón" se reunió ayer en doble tanda con sus exministros. Se dividieron en dos grupos para evitar contagiarse del Covid.

Que en las filas del ñameñismo, hay una corriente para expulsar a Vigil, Bernardino y Concepción.

Que "Blandoncity" hizo una transmisión en vivo para tocar el tema de los diputados ñames que votaron por el "Dr. del Ghetto" y entró Vigil y le dijo qué cuál era su problema. ¡Viene la guerra!

Que un necio pregunta si es cierto o no que un alcance de la DGI, tiene que ver con la supuesta venta de un medio. ¡A mi no me crean, pero eso rueda por la vereda tropical!

Que otro que hizo una reunión virtual con dirigentes ñames fue Meliton a la misma hora que "Blandoncity" y logró atraer a 90 dirigentes del partido.

Que Almengor estará al frente del MEF hasta el 14 de julio, en reemplazo de "Básicamente" Alexander.

Que un chusco pregunta si "Tortugón" está en campaña para la presidencia del ñameñismo, porque hoy estará en Santiago y ayer se reunió con sus ministros. ¡Pela el ojo Blandón!

Que mañana habrá Ley Seca en La Chorrera y San Carlos. ¡Cero borrachos!

Que con la cantidad de asesinatos que se están dando en San Miguelito, ahorita empatan a Colón.

Que el Covid anda suelto en cada esquina de Penonomé.

Que ayer en David encontraron "pichi" oculto en dulces "brownies". ¡Pura blanca nieve!

Que en una sala de espera del aeropuerto de Tocumen una familia cubana lleva 20 días en un limbo. Los rebotaron en México, Panamá no los acepta y ellos no quieren volver a la isla.

Que el multimillonario rumano Mircea Popescu logado a un negocio de $2 mil millones en criptomonedas, murió ahogado en Costa Rica cerca de Playa Hermosa

Que el chiricano-bocatoreño, Carlos Motta, estuvo ayer en David, observando las instalaciones de Frigo-David y tienda Ima en Merca.

Que el ingeniero agrónomo Enrique Castillo G. acaba de editar el libro "La agricultura en Panamá. Aproximación, evolución, desarrollo y perspectivas".

Que el IDAAN no perdona y sigue cortando el vital líquido por Cerro Viento y barriadas aledañas. En días pasados se formó la corredera.

Que la firma de ciberseguridad Huntress Labs Inc. reporta que un grupo de piratas informáticos vinculado a #Rusia han comprometido a 200 empresas en un ataque de ransomware a gran escala.