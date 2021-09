Que Judy Meana reapareció en redes sociales. ¡Luce ahora un nuevo corte de cabello!

Que a un maleante que le intentó robar a un taxista en el sector de La Herradura de La Chorrera, los vecinos lo capturaron y le han sacado la "M". El ladrón ...casi cagado gritaba: ¡pido disculpas!.

Que en Argentina ordenan arrestos por estafas sobre criptomonedas donde mencionan a un panameño y hasta una isla por estos lares que se ofrecía para enganchar a los clientes.

Que el Dr. San Llorón alega que le mandaron un video donde lo amenazan con hacerle daño, si se aprueban las vacunas contra el Covid en niños.

Que funcionarios de EEUU vendrán a Panamá la otra semana para abordar la crisis de los migrantes. ¡Mi General Noriega -con buen tino- desde mediados de los 80 advertía lo de la bomba migratoria!

Que la investigación de una profesora de la Universidad de California advierte que una supertormenta solar dirigida a la Tierra, podría provocar un "apocalipsis de Internet" en todo el mundo que podría durar varios meses. ¡Xuxa. Eso no lo soportarían los adictos a las redes!

Que Marcos González se está reactivando en las inscripciones del partido RM.

Que el panameño Toñín De León está en el clásico Mundial como anotador en los partidos: Alemania -vs- Taiwán. República Checa -vs- República Dominicana. Taiwán vs Rep. Checa.

Que un día como hoy, pero de 1981, Rod Carew batea su hit 2,500 en Grandes Ligas a Juan Berenguer. Y un día como hoy de 1980, Ben Oglivie, suena jonrón de terreno vs- Oakland.

Que muy elogiados los escritos en este diario sobre béisbol y algo más del historiador Alfredo Franceschi. ¡Datos a granel!

Que el libro sobre la historia de Davis Peralta Jr. "La grandeza no tiene tamaño", es recomendado para su lectura. Pasajes increíbles del gran jugador que aprendió a encestar en al aro en la oscuridad del ex Neco de la Guardia.

Dice el colega Franceschi, que algunos momentos en la historia de Dave, le recuerda pasajes parecidos de Rod Carew, Mariano Rivera, Roberto Duran e Ismael Laguna, en sus inicios.

Que a pesar de no contar con muchos autos, la subestación 17 de Brisas, sigue ruteando por diferentes calles. Un chusco alega que solo falta detectar al tongo de cabellera blanca y llevarlo al SPA

Que El Ministerio Público admitió una querella en contra del capitán de una embarcación propiedad de la empresa Open Source Holdings. Por este caso continúa la denuncia de oficio contra un funcionario de AMP. El abogado querellante es el jurista Chifundo.

Que el delantero panameño Cecilio Waterman estará tres semanas fuera de las canchas producto de una distensión en su rodilla derecha.

Que atención esmerada de las enfermas, médicos y trabajadores de apoyo en el centro de vacunas de Metro Mall. A los discapacitados le dan preferencia como debe ser.

Que el chiricano-Bocatoreño (4-1), Carlos Motta, preparando el escenario para las aperturas de Tiendas y Ferias Libres a principio del próximo año. Ya está visitando posibles locales, uno de ellos en San Miguelito y en la Plaza las Américas, en la Cuchilla de Calidonia.

Que se estima que en 33 meses, debe estar lista la extensión del Metro hasta Villa Zaita.

Que en la copa del mundo de 2005, Panamá venció a Corea por 5-3 con Rafael Medina en el montículo, relevado por Miguel Gómez. Jaime Jaén bateó jonrón. En el 2001 les ganamos por 2-1 en Taiwán con Miguel Gómez de ganador. Algo de historia.

Que tres personas murieron y 50 resultaron heridas al descarrilar un tren en Montana, EEUU.

Que anoche el CAI y Alianza empataron sin goles. El Arabe Unido derrotó al Atlético Chiriquí 1-0.