Que mucho dolor ha causado en diversos sectores de la sociedad panameña el deceso de Nikki de Roy. Era una leyenda de la época dorada de los concursos de belleza y sus eventos de moda y el macrofest, eran esperados cada año.

Que Panamá le está donando 30 mil dosis de vacunas Covid-19 a Las Bahamas. ¿Y no dizque estamos comprando 70 mil dosis? ¡No entiendo!

Publicidad

Que Maricarmen le confió a un grupo de periodistas que va a investigar si es prima del excantante del Gran Combo, Charlie Aponte.¡Por lo pronto puede escuchar el tema Arroz con Habichuelas: Esto no es balada, esto no es rock/Esto no es ensaladita light!

Que "Baygon" y "Meliton" ofreciendo un billetón por el Picanto y el del "Mueble y la Sala" está cerrado y quiere buscar por otros caminos. ¡Esto es guerra!

Que Crítica ganó la categoría Medio Digital Migrante en los Premios de "Excelencia Periodística" de la Universidad de Panamá. ¡Mayra estaba más contenta que fans del "Conejo Malo" trepada en una palmera!

Que para algunos la opción menos traumática para salvar el programa de jubilaciones es subir a 10% el ITBMS y ese 3% adicional que pase al programa IVM.

Que tan pronto como inicie el 2023, se anticipan cambios en altos cargos de varios medios de comunicación. ¡Suerte que "Mi Jefecito" ya está casi jubilado!

Que "La Sombra" Caraballo se reunió ayer con Maricarmen y hablaron de lavado, planchado y extinción de dominio.

Que la cofradía de "El Piloto" celebra que con la futura pronta salida de la Tremenda Corte de un conspicuo miembro, entra otro cofrade, pero al Viceministerio de Relaciones Exteriores.

Que el el Diario de la 12 de octubre y el ex canciller "Irritado" no disimulan sus malestares con el nuevo equipo de la Canciller. ¡No les gusta que uno sea Franco!

Que hoy deberá discutirse en el Pleno de la Tremenda Corte, que es constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer, tal cual lo dispone el Código de la Familia actual.

Que todavía nadie puede informar si Tío Bobby ya cumplió con la condena que le impuso el Tribunal Administrativo Tributario de la era de "El Tortugón" y si pagó el casi millón de balboas que debe como evasor fiscal.

Que durante el partido contra España, los vecinos hermanos ticos se preguntaban si el VAR no estaba encendido. ¿Querían verlo otra vez?

Que el gobierno gastará $5.5 millones para reparar las cajas de velocidades a 600 metrobuses.

Que Panamá acaba de darle un contrato a la francés Alstom para el mantenimiento de 21 trenes del Metro.

Que el Gordito del Zodíaco programado para mañana jugará el 2 de diciembre.

Que ya el contagio del Covid-19 anda por el 16%, pero la realidad es que a la gente ya le perdió el miedo al bicho.

Que Billyto Ford aclara que no está pensando en renunciar a la gallera. Alega que uno no tiene que salir corriendo como niño, cuando pierde una batalla!

Que Anarkelis, la ex Canta Conmigo, se perfila como la competencia de "La Patrona" Sandra...y qué competencia.

Contenido Premium: 0