Que el gobierno anda en modo machete. Cerró las cuentas del Suntracs, suspendió subsidios del Mides, suspendió los jamones y le tienen el ojo a los docentes que no se reintegren desde hoy a sus labores.

Que JuanK anda bateando a "Chiqui" Torrijos y asegura que es el candidato de la izquierda regional.

Publicidad

Que los del gobierno en su afán de guerras sicológicas circularon que se habían tomado Crítica, El Panamá América y Día a Día. Ganas no les faltan, sobre todo en estos días, cuando estos diarios han manejado con balance el tema minero. Ya la Sociedad Interamericana de Prensa, fue alertada y prepara una próxima misión a Panamá y además existen recursos legales en marcha.

Que a los amigos de Raisa les molestó que le preguntaran por qué razón, motivo o causa no dijo ni pío cuando era Vicealcaldesa y “Cachaza” inauguró las operaciones de la Minera que hoy cuestiona tan fuerte.

Que lo del aumento en la tarifa eléctrica hay que mirarlo con seriedad. Ese ajuste tendrá un efecto cascada, e impactará desde que comience a aplicarse. Distribuidoras y ASEP tienen que empezar a crear conciencia.

Que en UDELAS la sangre puede llegar al río. Mañana serán sus elecciones internas, en un ambiente que tiene de todo, menos de universitario.

Que Sucre tiene que revisar los procedimientos de pago a los proveedores en su cartera. No puede ser que tanta gente se queje de lo mismo: No les pagan por servicios prestados. El Ministerio más cuestionado.

Que en lo de la mina de Cerro Quema, no están todos los que son, ni son todos los que están. Allí hay mucha tela por cortar, y la población tiene derecho a saber, de cabo a rabo, toda la verdad.

Que los betanienses están molestos, y tristes. Tanto revulú impidió que se celebraran ayer los primeros 202 años del corregimiento.

Que un comandante, que no es ningún pino en pote, está recogiendo toda la documentación de los casos que motivaron la salida de un ex ministro de seguridad. Deben cuidarse los mirones.

Que una fuente de la Corte reveló que no todas las demandas por inconstitucionalidad de la ley 406 están bien sustentadas. De las 10 presentadas, unas tres tienen peso jurídico. ¿Las otras?

Que representantes de al menos dos partidos políticos solicitaron explicación sobre la designación de Nivia Castrellón como Presidenta de la Junta de Escrutinios. ¿Figurita repetida, no hay otros panameños?

Que al pobre Icard le están dando palo parejo, porque todas las mañanas golpea a los de su etnia. Prueba de buena TV sería invitar a la líder del movimiento Claudia Cordero, y debatir.

Que abogados encabezados por el Dr. Luis De León Arias, cuestionaron duramente palabras de un Comisionado, quien supuestamente amenazó con suspender las garantías constitucionales.

Que mientras padres de familia, y graduandos, ruegan a Maruja que salve el año escolar, otros llaman a radioemisoras para que el MEDUCA anuncie la fecha de los desfiles patrios. Noviembre se acaba, Jajajaja.

Que después de escuchar tantas y tantas voces contra la Minera y su contrato, ahora arrancaron los abogados que defienden el acuerdo. Han aparecido unos 25 días tarde, y los encabeza Arturo Hoyos.

Que, como en el cuento de La Caperucita Roja, llegó el lobo! Ya se están entregando cartas de despido en varias empresas. La Corte Suprema tiene que pronunciarse lo antes posible, para que vuelva la paz.

Que los malls alegan que han dejado de vender cerca de $200 millones. ¡Bueno, hagan baratillos!

Que el carguero panameño Pallada se partió en dos un puerto de Turquía, tras zarpar de Odesa cargado con grano ucraniano.

Que un gringo desarrolló un resort en Nayara, Bocas Del Toro en Panamá, donde la estadía en uno de sus bungalows van de $1,270 a $1,500.

Que ahora que en la Tremenda Corte se están recibiendo alegatos sobre la demanda contra la Ley 406, lo primero que hacen los opinólogos es etiquetarlas de Calle Arriba o Calle Abajo, sin entrar al contenido de las argumentaciones.

Que la opinión del 3 veces Presidente de la Tremenda Corte tiene 51 hojas. El fallo decisorio deberá dedicarle una hoja para resumirlo y otra hoja para contradecirlo, y eso no se hará en un día hábil o calendario.

Que entre enero a diciembre de 2022 Minera Panamá,extrajo material que fue refinado en el extranjero y ya fue vendido, y a mediados de noviembre de 2023 se entregó a GobierNITO las regalías y tasas de lo que ya se extrajo, se refinó y se vendió en 2022.

Que aun si la Tremenda Corte declarara inconstitucional la Ley 406 de 2023, y se devolvieran las regalías y tasas a Minera Panamá, lo justo es que retornen el material vendido, que antes fue refinado en el extranjero, pero extraído en Panamá.

Que la Constitución y el Código Judicial establecen un procedimiento no discrecional para tramitar las demandas de inconstitucionalidad, los Diputados no son legalmente responsables de los opiniones y votos que emitan, y los fallos de la Tremenda Corte no son retroactivos, son lecciones que se han aprendido hasta ahora..."

Contenido Premium: 0