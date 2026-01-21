¡Hacer mucho el delicioso no da la felicidad! Una vez a la semana va bien

La International Society for Sexual Medicine afirmó que tras un examen con muchas investigaciones en sexología, se determinó que no hay un estándar universal de la cantidad de veces para tener relaciones y si eso hace que sean más felices.

Indican que siempre que todas las personas involucradas estén conformes con su vida íntima, la felicidad les llegará a su vida.

La frecuencia puede ir desde la ausencia total de actividad sexual hasta encuentros diarios, semanales o esporádicos, según lo que cada relación considere adecuado.

Datos recopilados muestran que, entre adultos de 18 a 44 años con pareja estable, una proporción relevante reportó actividad sexual semanal.

Además, en los hombres heterosexuales, los porcentajes oscilaron entre 50.8% y 55.8%, mientras que en mujeres heterosexuales estuvieron entre 52.6% y 57.2%. En el caso de personas gay, lesbianas o bisexuales, los rangos variaron del 32.8% al 53.7% en hombres y del 44.7% al 59.2% en mujeres.

Por otro lado, entre parejas casadas, las cifras también reflejan una alta frecuencia. Los egistros de 2016 a 2018 indican que 57.7% de los hombres y 60.9% de las mujeres tuvieron relaciones sexuales de forma semanal o con mayor regularidad.

En contraste, un 1.7% de los hombres y 1.3% de las mujeres afirmaron no haber tenido actividad sexual, mientras que una parte importante se ubicó en el rango de 1 a 3 veces al mes.

En un dato extra, enfocado en personas que tuvieron una o dos parejas durante el año previo a 2012, evidenció que la mayor actividad sexual se concentró en quienes reportaron una sola pareja, con 177 personas que indicaron relaciones de 2 a 3 veces por semana y 58 que señalaron 4 o más veces por semana.



Los especialistas destacan que la comunicación es esencial para ajustar la intimidad a cada etapa de la vida.