Papa acepta renuncia de cura detenido por desfalco y acudir a un burdel

El papa León XIV decidió aceptar la renuncia de Monseñor Emanuel Hana Shaleta al gobierno pastoral de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol en San Diego, California, tras meterse en un problemón.

Medios estadounidenses detallan que la renuncia se aceptó en febrero y se dio a conocer en Washington, D.C., hasta hoy martes 10 de marzo de 2026 por el cardenal Christophe Pierre.

Según la información reportada, la salida del obispo se da luego de que fuera señalado por visitar el table dance Hong Kong, en Tijuana, de donde según se afirma era cliente frecuente y le gustaba la demencias con las chicas.

Este es un tema menor, debido a que Hana fue arrestado el 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba salir de Estados Unidos.

Ahora, Shaleta enfrenta 16 cargos por desfalco y lavado de dinero. Él compareció ayer lunes ante un tribunal, donde se declaró no culpable de las acusaciones, según reportes de medios locales.



Durante la audiencia judicial la defensa del obispo señaló que el viaje que realizaba al momento de su detención tenía como destino Alemania y formaba parte de un traslado previamente planeado.