Insólitas - 20/2/26 - 04:41 PM

Investigadores crean 'ropa interior' para rastrear los pedos de quien la usa

Sí, como lo lees. Un aparatito pegado al calzoncillo que detecta cada descarga silenciosa.

 

Por: Redacción / Crítica -

Lo que faltaba. Investigadores de la Universidad de Maryland diseñaron una ropa interior inteligente capaz de rastrear y medir la flatulencia en tiempo real. Sí, como lo lees. Un aparatito pegado al calzoncillo que detecta cada descarga silenciosa.

El proyecto fue liderado por Brantley Hall, profesor adjunto del Departamento de Biología Celular y Genética Molecular, quien junto a su equipo creó un pequeño dispositivo con sensores electroquímicos. El invento mide específicamente las liberaciones de hidrógeno, uno de los principales gases intestinales.

Hall lo explicó sin rodeos: “Imagínelo como un monitor continuo de glucosa, pero para gases intestinales”. O sea, un contador oficial de peos, pero con bata blanca y respaldo científico.

Por otro lado, el estudio del investigador Santiago Botasini, reveló que los adultos sanos expulsan gases en promedio 32 veces al día. Algunos llegan hasta 59 veces, mientras que otros apenas registran 4. Los resultados fueron publicados en la revista científica Biosensors and Bioelectronics: X.

Lo curioso es que antes los médicos pensaban que el promedio era de 14 veces diarias. Pero según Hall, ese número se basaba en estimaciones y reportes personales, nada muy preciso. Ahora, con medición directa, dicen que la ciencia podrá hablar claro… aunque huela feo.

Los investigadores están buscando voluntarios dispuestos a usar la prenda para seguir recopilando datos. Todo en nombre de la ciencia, dicen. Porque aunque suene a relajo, entender la producción de gases podría ayudar a estudiar problemas digestivos con mayor rigor.

Te puede interesar

Investigadores crean 'ropa interior' para rastrear los pedos de quien la usa

Investigadores crean 'ropa interior' para rastrear los pedos de quien la usa

 Febrero 20, 2026
¡Ponchera! Proponen la “Ley Therian” para proteger a jóvenes en México

¡Ponchera! Proponen la “Ley Therian” para proteger a jóvenes en México

 Febrero 20, 2026
¿Odias a tu ex? Zoológico permite ponerle su nombre a una cucaracha o una rata

¿Odias a tu ex? Zoológico permite ponerle su nombre a una cucaracha o una rata

 Febrero 14, 2026
¡Buca ponchadera! 10 mil condones de las Olímpiadas se agotaron en tres días

¡Buca ponchadera! 10 mil condones de las Olímpiadas se agotaron en tres días

 Febrero 13, 2026
Madre denuncia que un therian de dudosa raza mordió a su hija

Madre denuncia que un therian de dudosa raza mordió a su hija

 Febrero 13, 2026

Así que ya sabes. Si antes te revisaban la presión o el azúcar, prepárate: ahora la ciencia también quiere saber cuántas veces “soplas” al día.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

¿Qué le paso?: Chitreano es encontrado muerto en su casa con heridas de bala

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval