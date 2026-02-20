Investigadores crean 'ropa interior' para rastrear los pedos de quien la usa

Lo que faltaba. Investigadores de la Universidad de Maryland diseñaron una ropa interior inteligente capaz de rastrear y medir la flatulencia en tiempo real. Sí, como lo lees. Un aparatito pegado al calzoncillo que detecta cada descarga silenciosa.

El proyecto fue liderado por Brantley Hall, profesor adjunto del Departamento de Biología Celular y Genética Molecular, quien junto a su equipo creó un pequeño dispositivo con sensores electroquímicos. El invento mide específicamente las liberaciones de hidrógeno, uno de los principales gases intestinales.

Hall lo explicó sin rodeos: “Imagínelo como un monitor continuo de glucosa, pero para gases intestinales”. O sea, un contador oficial de peos, pero con bata blanca y respaldo científico.

Por otro lado, el estudio del investigador Santiago Botasini, reveló que los adultos sanos expulsan gases en promedio 32 veces al día. Algunos llegan hasta 59 veces, mientras que otros apenas registran 4. Los resultados fueron publicados en la revista científica Biosensors and Bioelectronics: X.

Lo curioso es que antes los médicos pensaban que el promedio era de 14 veces diarias. Pero según Hall, ese número se basaba en estimaciones y reportes personales, nada muy preciso. Ahora, con medición directa, dicen que la ciencia podrá hablar claro… aunque huela feo.

Los investigadores están buscando voluntarios dispuestos a usar la prenda para seguir recopilando datos. Todo en nombre de la ciencia, dicen. Porque aunque suene a relajo, entender la producción de gases podría ayudar a estudiar problemas digestivos con mayor rigor.

Así que ya sabes. Si antes te revisaban la presión o el azúcar, prepárate: ahora la ciencia también quiere saber cuántas veces “soplas” al día.