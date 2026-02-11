¡La nueva moda therians! Personas que se autoperciben como animales

Una nueva tendencia desembarcó en América Latina y se trata de los "therians", en la que jóvenes se autoperciben como animales.

El término es la abreviatura de therianthrope, que proviene del griego therion (animal) y anthropos (humano).

Estas personas, que dicen sentirse “atrapadas en un cuerpo humano”, encuentran su identidad plena en uno o varios animales e imitan sus comportamientos, como caminar en cuatro patas, rugir, aullar o ladrar y comer.

Además, se sienten conectados se denomina teriotipo o theriotype. Comúnmente son lobos, felinos y perros, pero también abarca desde reptiles hasta aves, entre otras especies.

La comunidad aclaró que no pueden replicar todas sus conductas, como defecar o tener sexo en la calle “como lo haría un gorila salvaje”.

Ellos son conscientes de su cuerpo físico humano con la diferencia de que experimentan una identidad animal a nivel interno.

Hay categorías de therians, según explicó otro joven. Existe el grupo denominado politherian, que son aquellos que se identifican con más de un animal, y otro que se identifica como “otra pata”, los que solo “siguen la moda” y usan máscara por “estética”.