Insólitas - 11/2/26 - 12:28 PM

¡La nueva moda therians! Personas que se autoperciben como animales

La comunidad aclaró que no pueden replicar todas sus conductas, como defecar o tener sexo en la calle “como lo haría un gorila salvaje”.

 

Por: Redacción / Web -

Una nueva tendencia desembarcó en América Latina y se trata de los "therians", en la que jóvenes se autoperciben como animales.

El término es la abreviatura de therianthrope, que proviene del griego therion (animal) y anthropos (humano).

Estas personas, que dicen sentirse “atrapadas en un cuerpo humano”, encuentran su identidad plena en uno o varios animales e imitan sus comportamientos, como caminar en cuatro patas, rugir, aullar o ladrar y comer.

Además, se sienten conectados se denomina teriotipo o theriotype. Comúnmente son lobos, felinos y perros, pero también abarca desde reptiles hasta aves, entre otras especies.

La comunidad aclaró que no pueden replicar todas sus conductas, como defecar o tener sexo en la calle “como lo haría un gorila salvaje”.

Ellos son conscientes de su cuerpo físico humano con la diferencia de que experimentan una identidad animal a nivel interno.

Te puede interesar

¡La nueva moda therians! Personas que se autoperciben como animales

¡La nueva moda therians! Personas que se autoperciben como animales

 Febrero 11, 2026
Atleta fue suspendida y se retiró; se negó a una prueba de sexualidad

Atleta fue suspendida y se retiró; se negó a una prueba de sexualidad

 Febrero 09, 2026
¡Millonaria! Profesora Argentina gana más de $3 millones en concurso español

¡Millonaria! Profesora Argentina gana más de $3 millones en concurso español

Febrero 08, 2026
En Miami piden muerte digna para 2,000 iguanas congeladas por fuerte frío

En Miami piden muerte digna para 2,000 iguanas congeladas por fuerte frío

 Febrero 05, 2026
Hospitalizan a sujeto que se metió un proyectil de la I G.M. por asterisco

Hospitalizan a sujeto que se metió un proyectil de la I G.M. por asterisco

 Febrero 03, 2026

Hay categorías de therians, según explicó otro joven. Existe el grupo denominado politherian, que son aquellos que se identifican con más de un animal, y otro que se identifica como “otra pata”, los que solo “siguen la moda” y usan máscara por “estética”.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada
Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito

Taxista es asesinado en pleno día cerca del Municipio de San Miguelito
Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio

Lluvia de balas en Santa Ana deja un muerto; se acabó la paz en el barrio
Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza

Mujer queda incrustada en parabrisas tras brutal colisión en vía a Mendoza
Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"