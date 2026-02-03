Hospitalizan a sujeto que se metió un proyectil de la I G.M. por asterisco

Un sujeto puso en apuros a todos en un n hospital de Toulouse, en el suroeste de Francia, luego que el domingo se confirmara que atendió a un hombre que ingresó con un proyectil alojado en el recto.

Un miembro del personal que insistió en mantener el anonimato confirmó la noticia publicada en el periódico local 'La Dépêche du Midi'.

"El equipo médico lo descubrió y llamó a una unidad para desactivar bombas", aseguró la fuente. Además, 'Le Figaró' pudo confirmar que el artefacto que se introdujo el hombre era un proyectil de la Primera Guera Mundial.

Detallan que el paciente ingresó durante la noche del sábado al domingo. Según el periódico, el sujeto le dijo al personal del hospital Rangueil que él mismo se lo había introducido en el recto.

Obviamente el equipo del quirófano se encontró con que tenía que extraer un proyectil coleccionable de casi 20 centímetros de largo.

Debido al temor por una posible explosión, decidieron llamar a un equipo para la desactivación de bombas.

Servicios de emergencia de Haute-Garonne dijeron que también se había enviado a bomberos «para garantizar la protección contra incendios durante la intervención del equipo de desactivación de bombas».

"Se ha neutralizado un artefacto explosivo", añadieron, sin dar más detalles.