Insólitas - 03/2/26 - 08:49 AM

Hospitalizan a sujeto que se metió un proyectil de la I G.M. por asterisco

Debido al temor por una posible explosión, decidieron llamar a un equipo para la desactivación de bombas.

 

Por: Redacción / Web -

Un sujeto puso en apuros a todos en un n hospital de Toulouse, en el suroeste de Francia, luego que el domingo se confirmara que atendió a un hombre que ingresó con un proyectil alojado en el recto.

Un miembro del personal que insistió en mantener el anonimato confirmó la noticia publicada en el periódico local 'La Dépêche du Midi'. 

"El equipo médico lo descubrió y llamó a una unidad para desactivar bombas", aseguró la fuente. Además, 'Le Figaró' pudo confirmar que el artefacto que se introdujo el hombre era un proyectil de la Primera Guera Mundial.

Detallan que el paciente ingresó durante la noche del sábado al domingo. Según el periódico, el sujeto le dijo al personal del hospital Rangueil que él mismo se lo había introducido en el recto.

Obviamente el equipo del quirófano se encontró con que tenía que extraer un proyectil coleccionable de casi 20 centímetros de largo

Debido al temor por una posible explosión, decidieron llamar a un equipo para la desactivación de bombas.

Te puede interesar

Hospitalizan a sujeto que se metió un proyectil de la I G.M. por asterisco

Hospitalizan a sujeto que se metió un proyectil de la I G.M. por asterisco

 Febrero 03, 2026
Ministro malasio afirma que el estrés laboral "vuelve gays a las personas"

Ministro malasio afirma que el estrés laboral "vuelve gays a las personas"

 Febrero 02, 2026
¡Hacer mucho el delicioso no da la felicidad! Una vez a la semana va bien

¡Hacer mucho el delicioso no da la felicidad! Una vez a la semana va bien

 Enero 21, 2026
Político en Tailandia propone que las mujeres tengan cuatro esposos

Político en Tailandia propone que las mujeres tengan cuatro esposos

 Enero 18, 2026
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

 Enero 14, 2026

Servicios de emergencia de Haute-Garonne dijeron que también se había enviado a bomberos «para garantizar la protección contra incendios durante la intervención del equipo de desactivación de bombas».

"Se ha neutralizado un artefacto explosivo", añadieron, sin dar más detalles. 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas