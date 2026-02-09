Atleta fue suspendida y se retiró; se negó a una prueba de sexualidad

Una nadadora y atleta de CrossFit, de 48 años, llamada Hannah Caldas (también conocida como Ana Caldas), decidió retirarse del deporte tras ser suspendida en octubre del año pasado, por negarse una prueba para determinar su sexo.

En octubre de 2025, la federación internacional World Aquatics le impuso una suspensión de cinco años que se extenderá hasta el 2030.

La sanción se produjo después de que Caldas se negara a someterse a una prueba cromosómica de verificación de sexo. La atleta argumentó que estas pruebas son "invasivas, costosas" y que su seguro médico no las cubría por no ser médicamente necesarias.

Como consecuencia, todos sus resultados deportivos obtenidos entre junio de 2022 y octubre de 2024 fueron anulados. Esto incluye cinco títulos ganados en el Campeonato Nacional de Primavera de Natación Masters de EE. UU..

Antes de la polémica, Caldas era una destacada nadadora en la categoría Masters, poseedora de varios récords nacionales en EE. UU. y récords mundiales en relevos. También compitió a nivel internacional en los CrossFit Games y estuvo cerca de clasificar para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con el equipo de Portugal.

Tras la suspensión, Caldas emitió un comunicado informando su retiro definitivo de la natación competitiva, afirmando que prefiere dejar el deporte antes que comprometer su privacidad médica.