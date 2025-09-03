15 muertos y 18 heridos en Lisboa al descarrilar un funicular

Al menos 11 personas fallecieron y unas 18 resultaron heridas el miércoles al descarrilar un funicular en el corazón de la capital portuguesa.

El funicular Glória de Lisboa descarriló el miércoles por la tarde. Se desconoce el número de personas que viajaban a bordo.

Este medio de transporte une Restauradores, en el centro de Lisboa, con Príncipe Real. El aviso se dio a las 18:00 y los Bomberos acudieron inmediatamente al lugar.

Medios locales indican que tres personas se encuentran en estado crítico. En un comunicado, la Compañía de Ferrocarriles de Lisboa (Carris) afirmó que todos los equipos de rescate habían sido enviados al lugar y que, por el momento, no era posible determinar las causas del accidente.

Vídeos del lugar ya circulan por redes sociales como X, donde varios usuarios han compartido imágenes del funicular, que quedó completamente destruido tras el accidente.

En una entrevista con el canal loca, un testigo explicó que "el funicular descarriló y quedó completamente destruido".

El funicular de Glória (Elevador da Glória en portugués) es un medio de transporte histórico de Lisboa que circula a muy baja velocidad, subiendo y bajando por la Calçada da Glória. se estima que transporta a más de tres millones de pasajeros al año.