14/12/25

EE.UU. pide a los inmigrantes indocumentados que se vayan a casa

Por: Nueva York / EFE

El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, conocido como el «zar de la frontera», pidió a los inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos que «se vayan a casa».

«Salga del país por su cuenta e intente regresar a través de un programa legal, porque de lo contrario tendremos que buscarlo, encontrarlo y deportarlo. Existen impedimentos legales que le impedirán regresar a este país. Así que haga lo correcto y váyase a casa. Es lo más humano que puede hacer», dijo Homan desde San Diego, cerca de la frontera con México.

En una rueda de prensa celebrada frente al muro fronterizo junto al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney S. Scott, Homan defendió los resultados de la administración Trump al cierre de 2025, calificando la situación actual como «la frontera más segura de la historia de esta nación».

Según el encargado de la frontera, EE. UU. ha superado las 600.000 deportaciones este año.

Homan criticó con dureza a las jurisdicciones con políticas diseñadas para proteger a las comunidades inmigrantes -conocidas como leyes santuario- que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración.

«Las ciudades santuario nos ralentizan… son menos eficientes y son peligrosas», afirmó.

