Ultraderechista Kasta gana la presidencia de Chile; pidió a migrantes largarse

El ultraderechista José Antonio Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen de casi 20 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, con el 57,4 % de los votos escrutados, según cifras del Servicio Electoral.

Ambos candidatos competían por suceder al progresista Gabriel Boric en La Moneda, la sede del Gobierno, en una segunda vuelta histórica, marcada por la mayor participación electoral en la historia de Chile, debido a la implementación del voto obligatorio para todo el censo. Más de 15,7 millones de personas fueron convocadas a las urnas.

El líder del Partido Republicano lidera el conteo en casi todas de las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital.

Kast será el primer dirigente identificado con el pinochetismo en llegar a La Moneda en democracia y recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de manos de Boric, su rival en las elecciones de 2021, en las que perdió por amplio margen.

Más de 15,7 millones de chilenos estaban llamados a los colegios electorales por el carácter obligatorio del voto, restablecido en 2022 y que por primera vez rige para una segunda vuelta presidencial.

Kast promete «gobernar para todos» y Jara no se rinde

El candidato que más madrugó a votar fue Kast, quien prometió «gobernar para todos» si sale elegido.

«Si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas», indicó Kast tras depositar su voto en la comuna rural de Paine, junto a su esposa, María Pía Adriasola, y uno de sus nueve hijos.

El exdiputado ultracatólico, que compite por tercera vez a La Moneda (2017 y 2021) y que ha basado su campaña en prometer mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, también prometió «tener las mejores relaciones» con los países vecinos y en particular con Milei, al que alabó y con el que dijo compartir «sueños», estrategias y políticas.

En el otro extremo de la ciudad, en la comuna de Conchalí, la izquierdista y exministra Jeannette Jara criticó la «oposición obstruccionista» que ha hecho el Partido Republicano de Kast estos cuatro años al Gobierno de Gabriel Boric y pidió a la ulraderecha una oposición «responsable» si es ella quien finalmente gana.

«Las políticas públicas que implemente van a estar orientadas al bien común, al bien general de la población y no de unos pocos. Esa es una gran diferencia del proyecto político que me toca representar», añadió la abogada y administradora pública, de 51 años.

Jara se mostró convencida de que puede torcer los pronósticos, vencer en la segunda vuelta presidencial a su rival y presumió de sus logros como ministra de Trabajo durante la actual administración de Boric.

Boric alaba el sistema electoral chileno

Uno de los primeros en votar fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien desde su ciudad natal de Punta Arenas, en el extremo sur del país, instó a la población a defender la democracia y alabó la rapidez y fiabilidad de las elecciones en Chile.

«La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día; de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es solo uno», subrayó.

«En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile», agregó el mandatario.



En Santiago, la vocera oficial, Camila Vallejo, aseguró que el traspaso de mando a la próxima Administración se realizará conforme a la tradición institucional chilena, independientemente de quién resulte ganador.

«Tengan la seguridad que en el trabajo en nuestro Gobierno será un traspaso tranquilo, republicano, resguardando la tradición democrática que ha primado en todos los cambios de mando en democracia», agregó.