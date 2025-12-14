Johnson & Johnson deberá pagar $40 millones a mujeres que enfrentaron cáncer

La justicia habló claro y con nombre propio. Un jurado de la Corte Superior de Los Ángeles condenó a Johnson & Johnson a pagar 40 millones de dólares a dos mujeres que desarrollaron cáncer de ovario luego de usar durante décadas el talco para bebés de la reconocida multinacional.

Según reveló The Guardian, el tribunal determinó que la empresa sabía desde hace años de los riesgos asociados a sus productos a base de talco, pero falló en advertir de forma clara y honesta a los consumidores, especialmente a mujeres que confiaron en una marca que por generaciones fue sinónimo de cuidado y seguridad.

Las afectadas son Monica Kent y Deborah Schultz, ambas residentes en California. Kent recibirá 18 millones de dólares, mientras que Schultz y su esposo fueron indemnizados con 22 millones. Sus historias, contadas ante el jurado, fueron contundentes: usaron el talco después del baño durante casi 40 años, hasta que sus vidas dieron un giro brutal con los diagnósticos en 2014 y 2018.

Detrás de las cifras hay sufrimiento real. Cirugías invasivas, tratamientos prolongados y múltiples ciclos de quimioterapia marcaron su día a día. No fue solo una batalla médica, fue una lucha emocional y familiar, con secuelas que ningún cheque puede borrar.

El fallo también pone el foco en un problema mayor. Johnson & Johnson enfrenta actualmente más de 67.000 demandas similares en Estados Unidos, todas relacionadas con productos de talco y posibles vínculos con cáncer. Aun así, la compañía insiste en que sus productos son seguros y ya anunció que apelará de inmediato la decisión judicial.

Mientras la empresa se defiende en los tribunales, este veredicto deja un mensaje fuerte: cuando una marca juega con la confianza de la gente, el daño no es solo legal, es humano. Y aunque la justicia llegue tarde, para muchas víctimas representa al menos un reconocimiento del dolor vivido.