19 muertos en Nepal tras proyecto para prohibir las redes sociales

Al menos 19 personas han muerto y otras 145 resultaron heridos, todo después de que la Policía en Nepal abriera fuego contra los manifestantes que protestaban el lunes contra la prohibición del Gobierno sobre las redes sociales.

El número de fallecidos fue anunciado por el oficial de Policía Shekhar Khanal, quien dijo que entre los heridos había 28 policías, mientras que las protestas menores continuaron hasta la noche del lunes.

Dichas manifestaciones invadieron las calles de Katmandú alrededor del edificio del Parlamento, rodeado por decenas de miles de personas enfurecidas por la decisión de las autoridades de bloquear la mayoría de las plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, X y YouTube.

Los funcionarios dijeron que las empresas no se habían registrado ni sometido a la supervisión del Gobierno.

El Gobierno de Nepal ahora ha estado pidiendo a las empresas que designen una oficina de enlace en el país. Ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento que tiene como objetivo garantizar que las plataformas sociales estén correctamente gestionadas, sean responsables y rindan cuentas.

El proyecto de ley, que aún no ha sido debatido completamente en el Parlamento, ha sido ampliamente criticado como una herramienta de censura y castigo a los opositores que expresan sus protestas en línea. Los grupos de derechos humanos lo han calificado como un intento del Gobierno de restringir la libertad de expresión y violar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Funcionarios han dicho que era necesario promulgar leyes para monitorear las redes sociales y garantizar que tanto los usuarios como los operadores sean responsables de lo que comparten y publican en estas plataformas.