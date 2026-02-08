Mundo - 08/2/26 - 04:48 PM

China activa la turbina eólica marina más potente del mundo

Su producción equivale al consumo anual de aproximadamente 44.000 hogares, lo que refleja su impacto directo en la cobertura energética.

 

Nuevamente China volvió a marcar un nuevo hito en el desarrollo de energías renovables, en esta ocasión, al poner en funcionamiento la turbina eólica marina más potente del mundo. 

Se detalla que el colosal generador, instalado en el parque eólico marino de Liuao, frente a la costa sur de la provincia de Fujian, comenzó esta semana a suministrar electricidad a la red nacional.

Informes de medios de China afirman que se trata de la primera vez que un aerogenerador marino de gran capacidad, con potencia nominal de 20 megavatios, logra instalarse, depurarse y conectarse con éxito a la red eléctrica. 

Dicho proyecto fue desarrollado por la compañía China Three Gorges Corporation. Jiang Guangqiu, subdirector general de la sucursal de la empresa en Fujian, explicó que su equipo puso en marcha condiciones adversas como los vientos monzónicos y la complejidad del entorno marítimo. “Esta turbina proporciona un apoyo técnico crucial para el futuro desarrollo de la energía eólica marina en aguas más profundas”, afirmó.

Las dimensiones del aerogenerador son impresionantes,  el buje se eleva a 174 metros sobre el nivel del mar, es decir, el equivalente a un edificio de 58 plantas.  Además, su rotor cuenta con un diámetro de 300 metros, permite que las palas barran un área similar a diez campos de fútbol. 

En condiciones, la turbina puede generar más de 80 millones de kilovatios/hora de electricidad al año. 

Autoridades chinas estiman que permitirá ahorrar unas 22.000 toneladas de carbón estándar, contribuyendo a una reducción significativa de emisiones de carbono.

Con este proyecto China busca consolidar su liderazgo en el mundo con sus innovadoras ideas que producen energías limpias y apuntan hacia la neutralidad de carbono. 

