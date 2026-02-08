Mundo - 08/2/26 - 04:32 PM

México envía 'ayuda humanitaria' a Cuba con más de 814 toneladas de víveres

Los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox, son los encargados de llevar la ayuda humanitaria a territorio cubano.

 

Por: Ciudad de México/EFE -

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este domingo del envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba como un símbolo de “solidaridad y ayuda humanitaria”, en un contexto en el que el país mantiene gestiones para retomar los envíos de petróleo pese a las sanciones anunciadas el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox.

Ambos barcos zarpan del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres”, manifestó la SRE en un comunicado.

