Mundo - 29/1/26 - 12:00 AM

Accidente aéreo en Colombia deja 15 víctimas

Por: Bogotá/EFE -

El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció este miércoles en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela), con 15 personas a bordo, fue hallado accidentado y sin sobrevivientes, confirmó la aerolínea.

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar.

A bordo iban 13 pasajeros, entre ellos el congresista Diógenes Quintero Amaya, y dos tripulantes, agregó la aerolínea en un comunicado.

Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, "operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas".

Satena agregó que el vuelo NSE8849 que "despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am".

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica.

