Amnistía en Venezuela: lo que se sabe y por qué da esperanza

El Gobierno de Venezuela propuso una ley de amnistía para presos políticos desde 1999. La medida genera esperanza, pero también dudas y críticas.

 

El Gobierno de Venezuela anunció una ley de amnistía general que podría beneficiar a cientos de presos políticos detenidos desde 1999, durante los años de gobiernos del chavismo.

El anuncio lo hizo Delcy Rodríguez durante el inicio del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según explicó, la propuesta busca “reparar las heridas” dejadas por la confrontación política en el país.

🔹 ¿A quiénes beneficiaría la amnistía?

La iniciativa apunta a presos políticos, pero no incluye a personas procesadas o condenadas por:

  • Homicidios
  • Tráfico de drogas
  • Violaciones a los derechos humanos

El proyecto será presentado en las próximas horas ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.

🔹 El Helicoide dejaría de ser cárcel

Rodríguez también propuso convertir El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, en un centro social y deportivo.

Este lugar ha sido denunciado por ONG, opositores y la ONU como un centro de torturas, algo que el Gobierno venezolano niega.

El tema cobró fuerza luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara del cierre de una supuesta “cámara de torturas” en Caracas.

🔹 Oposición: “No fue voluntad, fue presión”

La líder opositora María Corina Machado aseguró que la amnistía no es un gesto voluntario del régimen, sino resultado de la presión de Estados Unidos.

“Esto es producto de la presión real que ha recibido el régimen”, afirmó durante un foro en Colombia.

Machado denunció que en Venezuela hay presos políticos con más de 20 años tras las rejas y casos de desapariciones.

Según la ONG Foro Penal, en el país hay 771 presos políticos.

🔹 Esperanza, pero con cautela

Diputados opositores como Henrique Capriles y Stalin González celebraron el anuncio, aunque pidieron que la amnistía marque el fin de la represión y persecución política.

Por su parte, la ONG Provea recordó que muchos presos fueron detenidos de forma arbitraria y señaló que los responsables de abusos deben rendir cuentas ante la justicia.

🔹 Familias reaccionan

Familiares de presos políticos dijeron sentirse esperanzados.

“Seguiremos luchando hasta poder abrazar a los nuestros”, expresó Mariglys Guzmán, a las afueras de un calabozo policial en el este de Caracas.

