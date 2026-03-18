Mundo - 18/3/26 - 12:00 AM

Venezolano del Tren de Aragua, primer ciberdelincuente en lista de más buscados del FBI

Por: Washington EFE -

El FBI anunció la incorporación por primera vez de un ciberdelincuente, Aníbal Alexander Canelón Aguirre, de nacionalidad venezolana, a la lista de los diez fugitivos más buscados por sus supuestos vínculos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

Junto a él, la agencia incluyó en su lista a Trung Duc Lu, de origen vietnamita, y al estadounidense Samuel Ramírez, este último ya capturado tras una operación conjunta con las autoridades mexicanas días después de incorporarse a los más buscados, según detalló el subdirector adjunto de la División Criminal del FBI, Heath Janke, en una rueda de prensa.

Aguirre es acusado de liderar una red internacional que supuestamente roba millones de dólares a instituciones financieras en Estados Unidos para financiar a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, designada por Washington como organización terrorista extranjera.

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