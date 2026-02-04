Apagón masivo en Cuba deja a 3,4 millones sin electricidad

Colapso eléctrico afecta a millones en el oriente de Cuba

La Habana, 4 feb (EFE).— El sistema eléctrico nacional de Cuba (SEN) sufrió este miércoles un nuevo colapso parcial que dejó sin servicio a cerca de 3,4 millones de personas en las provincias orientales de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, según confirmó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La falla se originó por un disparo en una línea de alta tensión de 220 kilovatios en Holguín, lo que provocó la salida de la central termoeléctrica Felton, la mayor generadora del oriente cubano, además de otra central y una estación de motores.

Un “disparo” es una desconexión automática que se activa cuando una generadora detecta valores anómalos en el flujo eléctrico.

Segunda caída en cuatro meses en plena crisis energética

Se trata de la segunda caída parcial del SEN en poco más de cuatro meses, en un contexto de grave crisis energética en Cuba, agravada por la escasez de combustible y las sanciones de Estados Unidos que, según el Gobierno cubano, generan una “asfixia energética”.

En el último año, el sistema eléctrico ha sufrido cinco colapsos totales, algunos con restablecimientos que tardaron días. La desconexión más reciente ocurrió a las 20:54 hora local, y las autoridades investigan sus causas.

Apagones de más de 20 horas y récord histórico sin electricidad

Desde mediados de 2024, la isla enfrenta apagones diarios superiores a 20 horas en diversas localidades.

El 31 de enero se registró el mayor corte desde que se publican estadísticas energéticas: un 63 % del país quedó sin electricidad simultáneamente.

Actualmente, siete de las 16 unidades termoeléctricas operativas están fuera de servicio por averías o mantenimiento, incluyendo dos de las tres mayores generadoras, responsables de cerca del 40 % del mix energético.

Además, datos indirectos apuntan a que más de 1.000 MW en motores de generación distribuida están inactivos por falta de diésel, fueloil y lubricantes, tras la reducción del suministro petrolero venezolano.

Infrafinanciación y sanciones agravan la crisis

Expertos independientes atribuyen la crisis eléctrica cubana a una infrafinanciación crónica del sector estatal desde 1959.

Estimaciones indican que se requieren entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema.

El Gobierno cubano, en cambio, responsabiliza a las sanciones estadounidenses del deterioro energético.

Los apagones prolongados ya impactan fuertemente la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, y han sido detonantes de protestas sociales en los últimos años.