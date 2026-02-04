Mundo - 04/2/26 - 03:01 PM

Capturan en Venezuela a Alex Saab un testaferro de Nicolás Maduro

Por el momento las autoridades venezolanas no han reportado una versión oficial sobre la captura de Alex Saab.

 

Por: Redacción/Crítica/Internacional -

Medios colombianos han dado a conocer que el empresario Alex Saab Morán, señalado por  ser uno de los presuntos testaferros estrella del exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por las autoridades de ese país.

Se detalló que esta capturo se llevó a cabo durante una operación conjunta con el FBI realizada en Venezuela cerca de las 2:30 a. m. de este miércoles.

El empresario barranquillero, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero de 2026 por Estados Unidos, podría ser extraditado al país norteamericano.

Alex Saab, estuvo detenido durante tres años en suelo norteamericano, acusado de administrar un complejo sistema de lavado de activos para la dictadura.

A finales de 2024, Maduro lo nombró ministro para la Industria y Producción Nacional, pero tras la captura del dictador por las fuerzas especiales de EE.UU., el 3 de enero de 2026, su suerte cambió.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez,lo destituyó del cargo el pasado 6 de enero.

Las autoridades venezolanas no han ofrecido información oficial sobre la presunta detención de Alex Saab.
 

