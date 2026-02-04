Mundo - 04/2/26 - 10:22 AM

Italia frustra un ciberataque ruso contra sedes diplomáticas

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, confirmó explícitamente que la autoría de las incursiones corresponde a "hackers rusos".

 

Por: Roma/EFE -

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, reveló este miércoles en Washington que los servicios de seguridad de su país han logrado frustrar un ciberataque de matriz rusa dirigidos contra sedes diplomáticas y portales vinculados a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

"Hemos anticipado un ataque de piratas informáticos a una serie de sedes del Ministerio de Asuntos Exteriores, empezando por la de Washington, y también a algunos sitios de Milán-Cortina, incluidos los hoteles de la localidad de Cortina", explicó el jefe de la diplomacia italiana antes de participar en una cumbre sobre minerales críticos en la capital estadounidense.

Italia acoge desde el 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo

"Hemos anticipado el ataque porque la acción se estaba preparando; la seguridad cibernética es fundamental y estoy muy satisfecho con este trabajo", recalcó Tajani, quien confirmó explícitamente que la autoría de las incursiones corresponde a "hackers rusos".

El también vicepresidente del Gobierno atribuyó el éxito de la operación a la reciente reforma estructural del Ministerio de Exteriores y a la creación de una nueva Dirección General de Seguridad.

