Mundo - 15/12/25 - 03:50 PM

¡Atangana! Diputadas se agarran a golpes y se jalan el pelo en México

Las diputadas Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Martha Ávila, Rosario Morales y Claudia comenzaron a jalarse el cabello, por lo que los presentes debieron meterse antes que se pusiera peor la situación.

 

Por: Redacción / Web -

Diputadas de las bancadas PAN y de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se agredieron, con tirones de pelo y empujones, esto por el dictamen referente para transformar una institución.

Según medios locales, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) tomó la tribuna del Congreso de la Ciudad de México para impedir que se armonice la ley constitucional que desaparece al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info).

Al parecer, el despelote se formó cuando el pleno se encontraba en receso para iniciar la discusión del dictamen.

Los panistas como se les conoce en ese país se subieron a la tribuna y tomaron los controles de audio. En ese momento la diputada Daniela Álvarez del PAN dijo que no se iban a mover, sin embargo, los morenistas se acercaron a pedir que no se tomara la Mesa Directiva. En este punto fue cuando comenzaron los empujones entre ellos.

Las diputadas Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Martha Ávila, Rosario Morales y Claudia comenzaron a jalarse el cabello, por lo que los presentes debieron meterse antes que se pusiera peor la situación.

 

Te puede interesar

Trump dice que está cerca de lograr un acuerdo de paz en Ucrania

Trump dice que está cerca de lograr un acuerdo de paz en Ucrania

 Diciembre 15, 2025
OEA exige a Honduras iniciar de inmediato el escrutinio de las elecciones

OEA exige a Honduras iniciar de inmediato el escrutinio de las elecciones

 Diciembre 15, 2025
¡Atangana! Diputadas se agarran a golpes y se jalan el pelo en México

¡Atangana! Diputadas se agarran a golpes y se jalan el pelo en México

 Diciembre 15, 2025
María Corina sufrió fractura de vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

María Corina sufrió fractura de vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

 Diciembre 15, 2025
17 estudiantes mueren tras caer un bus al abismo durante paseo en Colombia

17 estudiantes mueren tras caer un bus al abismo durante paseo en Colombia

 Diciembre 15, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña

Encuentran cadáver en descomposición: Familia confirma que es Elvis Ureña
Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión
Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

Agente de Senafront muere en accidente de tránsito
Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil

Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil