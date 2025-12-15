¡Atangana! Diputadas se agarran a golpes y se jalan el pelo en México

Diputadas de las bancadas PAN y de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se agredieron, con tirones de pelo y empujones, esto por el dictamen referente para transformar una institución.

Según medios locales, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) tomó la tribuna del Congreso de la Ciudad de México para impedir que se armonice la ley constitucional que desaparece al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info).

Al parecer, el despelote se formó cuando el pleno se encontraba en receso para iniciar la discusión del dictamen.

Los panistas como se les conoce en ese país se subieron a la tribuna y tomaron los controles de audio. En ese momento la diputada Daniela Álvarez del PAN dijo que no se iban a mover, sin embargo, los morenistas se acercaron a pedir que no se tomara la Mesa Directiva. En este punto fue cuando comenzaron los empujones entre ellos.

Las diputadas Daniela Álvarez, Yuriri Ayala, Martha Ávila, Rosario Morales y Claudia comenzaron a jalarse el cabello, por lo que los presentes debieron meterse antes que se pusiera peor la situación.