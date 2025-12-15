Mundo - 15/12/25 - 01:18 PM

María Corina sufrió fractura de vértebra en su salida de Venezuela a Oslo

La condición de salud y el tratamiento a seguir llevaron a Machado a prolongar su estancia en Noruega, a la espera de las recomendaciones médicas del caso.

 

Por: Redacción / Web -

María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, sufrió una fractura en una vértebra en su riesgosa salida de Venezuela. Así se lo diagnosticaron tras una evaluación médica en Oslo, confirmó a CNN su equipo de prensa.

Dicha información fue ratificada luego de que el diario noruego Aftenposten publicara una información sobre la condición de salud de Machado. El medio destaca que, según sus fuentes, la lesión pudo haberse producido en medio de las condiciones extremas del viaje realizado el lunes 8 de diciembre, que incluyó “cinco horas en barco en malas condiciones meteorológicas”.

Después de esto, Machado fue evaluada en el Hospital Universitario de Ulleval, en Oslo, donde los médicos a cargo detectaron varias lesiones y, entre ellas, una fractura en una vértebra. 

La condición de salud y el tratamiento a seguir llevaron a Machado a prolongar su estancia en Noruega, a la espera de las recomendaciones médicas del caso. 

Una fuente con conocimiento del caso consultada por Aftenposten aseguró que la fractura vertebral no le impediría regresar a su país en una etapa posterior. Al respecto, el artículo asegura que “ella tiene plena intención de regresar a Venezuela” y que, al mismo tiempo, “seguirá las recomendaciones que le indiquen los médicos”.

