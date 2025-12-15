17 estudiantes mueren tras caer un bus al abismo durante paseo en Colombia

Al menos 17 estudiantes perdieron la vida y otras 20 personas resultaron heridas, tras un autobús caer al abismo durante excursión escolar en Coveñas, Colombia.

De acuerdo a medios locales el bus viajaba desde Coveñas en una excursión de jóvenes del Liceo Antioqueño de Bello, institución que aclaró que la actividad se realizó por cuenta de los egresados y no fue un viaje organizado por parte de la entidad educativa.

De hecho, el secretario de Educación del municipio de Bello, Edgar de Jesús Callejas Arango indicó que no había profesores, pues los jóvenes, que tenían entre 16 y 18 años, organizaron el viaje para celebrar su graduación por su propia cuenta.

Además, el funcionario reveló que todavía hay personas desaparecidas en el sitio del accidente. Hasta el lugar llegó el Cuerpo de Bomberos de Remedios y de Segovia para atender la emergencia.

Las autoridades investigan los hechos para determinar las causas del accidente.